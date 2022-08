José Castro sobre Juan Carlos I: «Vaig veure que inviolable era equivalent a impune i em vaig abstenir de qualsevol investigació»

José Castro, el jutge que va instruir el cas 'Nóos' que va dur a la presó Iñaki Urdangarin, sosté que la inviolabilitat del rei emèrit s'ha aplicat amb impunitat i ha retret que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Agència Tributària estiguessin «tots aturats» a l'espera que Joan Carles I regularitzàs els doblers que tenia fora d'Espanya.

«No vaig instruir cap causa perquè encara que tengués elements per a poder-ho fer, en tant que hi havia dades que poguessin avalar-ho, jo no tenia jurisdicció i per tant ni se'm va passar pel cap --ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio--. «Vaig veure que inviolable era equivalent a impune i em vaig abstenir de qualsevol investigació».

Sobre si Joan Carles I hauria d'estar imputat ara, ha contestat que «podia haver estat imputat» per un tribunal, i ha recordat que el Tribunal Suprem espanyol, arran de les notícies publicades, està capacitat per a obrir diligències d'ofici i investigar.

«No pot ser que tothom hagi estat aturat per a donar temps: ha estat aturada la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'Agència Tributària, tots aturats a l'espera que l'emèrit regularitzàs», ha comentat.

Castro creu que 'de facto' el rei emèrit continua sent inviolable i que «la impunitat la continua arrossegant» malgrat que abdicàs en favor del seu fill.