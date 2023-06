La historiadora Elisabeth Ripoll, número 2 de Sumar MÉS

Sumar registrarà aquest dilluns les seves llistes electorals a les eleccions del 23 de juliol, marcades pel repartiment de quotes entre les diferents forces d'esquerra de la coalició als diferents territoris i juntament amb independents fitxats per Yolanda Díaz.

La formalització de les candidatures al Congrés i al Senat espanyols davant la Junta Electoral es farà just el darrer dia de termini, atès que algunes formacions han emprès durant aquesta setmana els seus processos interns per a designar els perfils per a les llistes electorals.

En el cas de les Balears, la coalició -Sumar MÉS- engloba MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, Podem i independents amb Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, com a cap de llista.

A l'espera que Sumar MÉS reveli la llista completa, sabem com s'han repartit les diferents formacions els llocs: 1r per a MÉS per Mallorca, 2n per a Sumar, 3r per a Més per Menorca, 4t per a Podem, 5è per a EUIB, 6è per a Podem, 7è per a Més per Menorca i 8è per a Sumar. Així, els quatre primers noms són Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca), Elisabeth Ripoll (independent), Esteve Barceló (Més per Menorca) i Viviana de Sans (Podem Eivissa).

Qui acompanyarà Vidal com a número dos?

Elisabeth Ripoll Gil (Palma, 1986) serà la número dos dins Sumar MÉS. Ripoll és llicenciada en Història per la Universitat de les Illes Balears (2004-2009), Màster en Història contemporània per la Universidad Complutense de Madrid (2009-2010) i Màster en Formació del Professorat per la UIB (2010-2011). Obtingué el grau de Doctora en Història (UIB, 2017) amb la tesi La organización política socialista entre la emigración española en la República Federal de Alemania (1960-1982), que desenvolupà amb la beca de Formació del Professorat Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

És docent en el Grau d’Història i en el Grau d’Educació Primària de la UIB. En aquests darrers estudis ha desenvolupat diversos projectes d’innovació i millora de la qualitat docent. Les seves línies de recerca se centren en els moviments migratoris des d’una perspectiva política i associativa, i en la didàctica de les Ciències Socials.

Forma part del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament contemporani de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa i és subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.