Vicenç Vidal: «Sumar MÉS serà la veu de les Illes Balears a Madrid en un moment d’emergència democràtica, climàtica i territorial»

El candidat de Sumar MÉS a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol, Vicenç Vidal, ha presentat aquest divendres, al Portitxol, la coalició d'esquerres que engloba MÉS per Mallorca, Més per Menorca i independents d'Eivissa i Formentera.

Vidal ha detallat que l'acord amb Sumar «garanteix poder dur al Congrés l'agenda pròpia de les Illes Balears, mantenint la coherència amb les polítiques que MÉS sempre ha defensat». Polítiques «d'esquerres, ecologistes i socials» en la línia de l'augment del salari mínim interprofessional, la protecció de la posidònia, la renda social garantida, la Llei de Residus o els ERTO, entre d'altres.

«En un moment d'emergència democràtica, climàtica i territorial és imprescindible per al futur de les Illes Balears tenir una veu pròpia d'esquerres i progressista a Madrid», ha subratllat Vidal.

En aquests anys de senador autonòmic, ha destacat el candidat de Sumar MÉS, «hem demostrat que sabem arribar a acords amb els grups d'esquerres pel bé de les Illes Balears» i en un context en què les majories absolutes, tant a l'Arxipèlag com a l'Estat, han acabat, «negociar i pactar és una qualitat indispensable».

En aquest sentit, Vidal ha destacat que «Ara MÉS – Sumar suposa la creació d’un gran bloc d’esquerres confederal, on els diputats i les diputades de cada territori tindran llibertat de vot, una coalició que serà el vertader vot útil d’esquerres per impulsar polítiques progressistes per a les Illes Balears». El senador ha apuntat també que «som la garantia d’un futur de benestar, justícia social, terra verda i igualtat».

Vidal ha agraït els suports i la confiança rebuda després que aquest dijous l’assemblea de MÉS per Mallorca ratificàs l’acord de coalició amb un 89% de suports i que votàs per unanimitat l’actual senador Vicenç Vidal com a cap de llista.