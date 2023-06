La candidata d'Unides Podem a Alcúdia carrega contra el pacte del PP i Unió amb l'extrema dreta

El ple de constitució de l'Ajuntament d'Alcúdia, celebrat aquest dissabte, va ser escenari d'un espectacle vergonyós. La candidata d'Unides Podem, María Ramos, va ser escridassada mentre intervenia per a explicar els principals eixos del seu programa i exposar la seva preocupació pel govern resultant: PP, Unió per Alcúdia i VOX.

Segons han explicat des d'Unides Podem, ja abans de la votació Tomas Adrover (MÉS), que va presidir el ple per ser el de més edat, «va negar la paraula abans de la votació a Ramos quan pretenia explicar els principals eixos del seu programa, exercint el dret a la participació política que empara l'article 23 de la Constitució espanyola».

Un pic triada batlessa Fina Linares (PP), ja presidint el ple, va donar la paraula a tots els caps de llista. Durant la intervenció de María Ramos hi va haver una gran escridassada i interrupcions des del públic quan va exposar la seva preocupació per aquesta coalició del PP i Unió per Alcúdia amb l'extrema dreta. La candidata d'Unides Podem va demanar explicacions a Fina Linares per negar-se a parlar amb la seva formació afirmant que Podem «no mirava massa pel poble». «Creim que les 450 iniciatives, entre les quals 83 mocions presentades la legislatura passada, la rendició de comptes, l'elaboració del programa amb la participació de la ciutadania i la campanya electoral amb taules rodones sobre temes importants diuen que sí que miram pel poble d'Alcúdia», va assenyalar Ramos.

Cal recordar que la candidata del PP, Fina Linares, va obtenir 12 vots, 7 del seu partit, 3 de l'extrema dreta de VOX i 2 d'Unió per Alcúdia, encapçalat de Carme Garcia (trànsfuga del PSM fa dues legislatures).

Per això, la candidata d'Unides Podem, María Ramos, ha confrontat la regidora Carmen García (Unió per Alcúdia) qui ha afirmat que no parlaria ni pactaria amb partits extremistes. «Unides Podem és radical perquè va arran dels problemes. Som radicals en la lluita per la justícia social, per la igualtat efectiva entre els homes i les dones i contra el canvi climàtic. El pacte que acaba de fer efectiu amb VOX, partit d'extrema dreta racista i masclista, que rep instruccions directes de Madrid i que pretén eliminar les autonomies, l'hauria d'explicar Carmen García», ha sentenciat Ramos.

Finalment, María Ramos ha volgut deixar clar que «la coalició PP-VOX-UxA, integrada per la dreta, l'extrema dreta i el partit del transfuguisme i clientelisme és un pacte de cadires, que no ha presentat els seus objectius de govern, tot i haver estat demandats. L'oposició d'Unides Podem aquesta legislatura consistirà a vigilar tot el que faran, denunciar qualsevol il·legalitat o reculada en drets socials i continuar proposant alternatives innovadores per als grans reptes que té Alcúdia».

Des d'Unides Podem també han denunciat que, un pic acabat el ple, els 20 regidors restants es varen fer una foto a l'entrada de l'Ajuntament d'Alcúdia sense avisar María Ramos: «Aquesta exclusió fa pensar en la reedició de bloc dels 16 contra Podem viscuda la legislatura passada».