El Pi denuncia la deixadesa en el manteniment de les carreteres de Mallorca: «El món no s’atura perquè hi hagi un canvi de govern»

El conseller insular electe d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Antoni Salas, i el regidor porrerenc Toni Sastre han denunciat la deixadesa del manteniment de les carreteres per part de la institució insular: «Les herbes de les voravies de les carreteres tenen més d’un metre. És una vergonya que perquè hi hagi un canvi de govern el manteniment quedi totalment aturat».

Salas ha constatat a diverses carreteres de Mallorca que les empreses concessionàries del manteniment no l’estan duguent a terme: «Quan crides al Consell de Mallorca per demanar perquè no han fet net un tram o un altre, et responen que com que no hi ha ningú que doni l’ordre no hi ha res a fer fins que no entri un nou govern».

«És una vergonya que vagis per la carretera que vagis, hi trobis herbes que dificulten la conducció i posen en risc la seguretat dels conductors», explica Salas, que insisteix que «el món no s’atura perquè hi hagi un canvi de govern. La gent continua anant a fer feina, menjant i sortint al carrer. No pot ser que aquest servei quedi aturat perquè els actuals dirigents estan en funcions i ho tradueixen a no fer res».

Salas ha explicat que això no només passa amb el servei de neteja de carreteres, sinó amb el manteniment en general. «Hem rebut telefonades de companys que tenen trams de carreteres sense asfaltar o amb diferents clots i de la institució insular contesten el mateix: no hi ha ningú que doni les ordres», ha assegurat.

El conseller insular assegura que «el món no es pot aturar perquè hi hagi eleccions o un canvi de govern. L’administració ha de continuar caminant i, en aquest cas, fent net les carreteres de Mallorca que a l’estiu dupliquen o tripliquen el volum de cotxes. No és lògic i necessitam reactivar aquest servei», ha sentenciat Salas.