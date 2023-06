Prohens prepara l'acord i Feijoó ensuma el poder

El president del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el Partit Popular serà «el que més territori governi a les Balears», la qual cosa «obliga i motiva a respondre amb il·lusió» als votants.

Així s'ha expressat Feijóo aquest dijous en el marc de la Junta Directiva de la sucursal balear del PP, celebrada en el Centre de Convencions Hipotels Platja de Palma, on s'ha mostrat «tremendament orgullós» pel «moment històric» que està vivint el seu partit «des del punt de vista d'èxit electoral».

«Marga Prohens serà una magnífica presidenta de la Comunitat», ha valorat Feijóo, insistint que ara és el moment d'iniciar «un cicle d'esperança, d'il·lusió, en el qual cal observar quins són els principals problemes per a cercar solucions, no endeutar».

En aquesta línia, el conservador ha recordat que «després del triomf ve la responsabilitat», perquè sap «que la confiança és un préstec que caduca i venç als quatre anys» en funció de la gestió donada.

Exigirem una enorme responsabilitat, perquè hem estat el partit més votat i serem el partit que més territori governi en aquestes Illes, la qual cosa ens motiva i obliga a respondre amb il·lusió als quals estan il·lusionats amb nosaltres», ha reiterat Feijóo.

Durant la seva intervenció, el president del PP espanyol ha ressaltat també que «el 28 de maig sol va ser el primer capítol» i que ara tenen «la gran oportunitat, des de les Balears, d'acreditar que la modernització del turisme és una palanca determinant de l'economia espanyola».

«El meu objectiu continua sent superar la política de blocs, conjuminar a la societat i que governi qui hagi guanyat les eleccions; no té ni parany ni cartó», ha finalitzat Feijóo, no sense abans augurar que la pròxima vegada que vengui a Palma es dirigirà a Prohens com a presidenta de la Comunitat. «A mi m'agradaria que em diguessin 'Senyor president del Govern'», ha finalitzat.

Prohens prepara l'acord amb VOX

La presidenta de la delegació balear del PP, Marga Prohens, ha ressaltat la «responsabilitat i obligació» de la seva formació de «portar a Feijóo a la Moncloa». «Abans del que es preveu, sí, però molt millor».

Durant el seu discurs, Prohens ha tornat a celebrar la «victòria històrica i incontestable» del PP a les Balears en les eleccions del 28M, front «als que creien que amb política de titulars la gent no se n'adonaria que tot era una enorme mentida».

En aquest punt, ha recordat la ronda de contactes que ha mantingut amb tots els partits, menys amb Unides Podem, l'única diputada dels quals «no va voler assistir», i ha remarcat que només VOX --a més de Sa Unió-- els ha estès la mà per a negociar.

«L'acord no és només necessari, sinó que és possible. Serem respectuosos amb els votants de tots els partits, i el principal punt d'acord entre els votants de totes dues formacions --PP i VOX-- és la necessitat imperiosa de canvi en les polítiques i institucions de les Balears», ha valorat Prohens.

Per tant, ha reconegut que «el temps constreny», però ha demanat «confiança i paciència», ja que estan treballant pensat «únicament en el millor per a les Balears», en què el seu programa «és el que ha aconseguit en solitari la confiança» i en què és possible «formar govern i aplicar com a primera mesura una àmplia baixada d'impostos i l'eliminació de l'impost de successions i donacions».

Abans de finalitzar el seu discurs, Prohens ha criticat el «caos» que, segons ha considerat, està deixant l'actual Govern en funcions «en la sanitat pública, en els fons europeus o en les ajudes de rehabilitació».