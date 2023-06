En llibertat, el batle de Sant Josep i els altres quatre detinguts

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Eivissa ha deixat en llibertat provisional els cinc detenguts per la trama urbanística de Sant Josep, entre ells el batle en funcions del municipi, Ángel Luis Guerrero.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), aquest dijous havien passat a disposició judicial. Tots estan sent investigats per presumptes delictes contra l'ordenació del territori, prevaricació i suborn.

Cal recordar que la Guàrdia Civil va escorcollar aquest passat dimarts l'Ajuntament de Sant Josep, així com altres punts de l'illa, en un operatiu que continua sota secret judicial.

A més de Guerrero, varen ser arrestats la lletrada municipal d'Urbanisme, dos advocats externs, així com un constructor i un aparellador, aquest últim a Alacant. L'operació investiga presumptes irregularitats en construccions de Cala Bassa, es Cubells i Cala Vedella.

L'advocat de Guerrero, Josep María Costa, ha explicat que el seu defensat s'ha acollit al seu dret a no declarar, i té com a única mesura cautelar presentar-se el dia 1 de cada mes en els jutjats.

El lletrat ha destacat també que existeix una recerca sobre determinats expedients administratius que afecten l'àrea d'Urbanisme, per la qual cosa s'està enfront d'un possible delicte contra l'ordenació del territori o, fins i tot, prevaricació per part d'algun dels investigats.

Així mateix, Costa ha afirmat que aquest dijous han duit a terme tots els tràmits necessaris per a aconseguir la llibertat del batle en funcions, per la qual cosa no ha consultat l'expedient relatiu al cas, i ha indicat que el seu client, igual que la resta, s'han negat a declarar «exercint un dret constitucional com és el dret a la defensa i no hi ha defensa amb un secret de sumari», sent una pràctica habitual.

Segons han informat altres lletrats, una de les advocades detingudes, Carla García, té la prohibició de sortir de l'Estat espanyol. Tant ella com una altra de les detingudes «estan molt tranquil·les amb la seva actuació».

Per la seva part, Ricard Mesquida, advocat del constructor investigat, ha explicat que, en aixecar-se el secret de sumari, estudiaran exactament de què tracta el cas. «El meu client el que feia era actuar com a constructor i les llicències les hi encarregava als arquitectes i al despatx jurídic d'advocats».

Segons Mesquida, ara s'està «en l'inici». «Abans de declarar, cal conèixer exactament de què se'ls acusa», ha assenyalat en relació a la decisió de no respondre al jutge.

«El meu client construïa, tenia molts clients i hi ha molts projectes i llicències. Totes sempre s'han atorgat i puc assegurar que no ha fet cap pagament», ha afegit.