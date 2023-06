Denuncien que El Pi ha exclòs MÉS Unides del pacte de govern a Sencelles

MÉS Unides ha denunciat aquest dimecres l’exclusió que ha patit per part d'El Pi a les negociacions per a la formació del govern municipal a Sencelles. L’assemblea de la coalició vol expressar la seva «decepció» davant l’anunci de la renovació de l’actual pacte de govern a l’Ajuntament de Sencelles entre El Pi, PSOE i Volem

Els integrants de MÉS Unides varen decidir el 29 de maig que, en vista dels resultats electorals, s’havien d’explorar totes les possibilitats per a entrar a formar part d’un nou Govern municipal.

El portaveu de la formació, Joan Miquel Chacón, ha declarat que varen «obrir converses amb la resta de partits d’esquerres i el Pi per acordar un pacte de Govern que fos el més representatiu possible del poble». El regidor republicà ha agraït la bona predisposició del PSOE i Volem per acollir la coalició dins l’equip de govern des del primer moment. «Unes bones intencions que s’han vist frustrades per les desconfiances i la voluntat d’excloure MÉS Unides de les negociacions que va manifestar El Pi a la trobada que vàrem mantenir ambdues formacions», han assenyalat.

Chacón ha volgut remarcar que «l’únic que vàrem demanar va ser formar part en igualtat de condicions de les negociacions amb la resta de forces implicades per poder arribar a un acord just i satisfactori per a tothom».

No obstant això, remarquen que «tot i ser l’única demanda que vàrem fer, El Pi no va voler que MÉS Unides participàs en la conformació de l’acord i va preferir revalidar la fórmula actual de l’equip de Govern». Chacón s’ha lamentat per aquesta decisió dient que «els resultats electorals mostren que els sencellers i sencelleres varen parlar en clau de canvi i varen fer perdre 200 vots i gairebé dos regidors a l’equip de govern. Creiem que la nostra inclusió al pacte hauria respost a part d’aquests anhels que es van manifestar el passat 28 de maig».

Amb tot, el representant ecosobiranista ha volgut deixar clar «que l’aval rebut a les urnes reforça el projecte de MÉS Unides per Sencelles de cara al futur» i que seguiran fent feina durant aquesta legislatura «per dur a terme les grans línies del programa electoral i liderar un govern de canvi progressista el 2027».