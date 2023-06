El PSIB i MÉS assoleixen un pacte de govern a Inca per tercera legislatura consecutiva

Amb el nom 'Acord programàtic per a la consolidació d’oportunitats', l’Agrupació dels Socialistes d’Inca i MÉS per Inca han assolit un nou pacte de govern derivat dels resultats de les eleccions del 28 de maig.

«Uns resultats que avalen les polítiques progressistes de les darreres dues legislatures i que, a la vegada, possibiliten aquest acord on els Socialistes d’Inca amb 10 regidors i regidores electes i MÉS per Inca amb 2 regidores electes, assoleixen una majoria absoluta que garanteix la governabilitat, l’estabilitat de la institució municipal i el compromís ferm de continuar desenvolupant els projectes ja iniciats, així com també plantejar noves propostes que segueixin oferint més i millors oportunitats a tots els inquers i inqueres», han explicat.

En aquest sentit, aquesta serà la tercera legislatura en què els Socialistes d’Inca i MÉS per Inca assoleixen un pacte de govern a la capital del Raiguer. «Un acord que evidencia de forma molt clara la capacitat d’acord entre ambdues formacions i, al mateix temps, possibilita la pluralitat d’idees, millora la capacitat de feina i reflecteix una representació política més àmplia de tota la societat inquera», apunten.

Per això mateix, els Socialistes d’Inca i MÉS per Inca es comprometen a través d’aquest acord programàtic al fet que Inca continuï sent una ciutat referent en oportunitats, cultura, emprenedoria, esports, joventut, associacionisme, gent gran, infraestructures, economia, i en definitiva, en tots i cadascun dels àmbits inquers que contribueixen a fer poble, a fer comunitat.

Finalment, han volgut de manifest la importància que té Inca com a capital del Raiguer, «on els bons resultats obtenguts per les forces d’esquerres a les eleccions municipals reflecteixen el paper fonamental del municipi no només a Mallorca sinó en el conjunt de les Illes Balears davant l’onada d’extrema dreta actual en tot el territori».