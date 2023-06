PSIB: «Si el PP governa a Capdepera serà perquè MÉS per Mallorca ho haurà volgut»

La Federació Socialista de Mallorca aposta per un govern d’esquerres a Capdepera i manifesta el màxim suport al candidat Rafel Fernández, «que no farà cap passa al costat». Així ho ha manifestat Catalina Cladera, secretària general de la Federació Socialista de Mallorca després del comunicat llançat per MÉS per Capdepera.

Al comunicat, MÉS explica que demanaven «un canvi en el rumb d'algunes polítiques, però també que la persona que ha dinamitat durant els darrers 12 anys qualsevol entesa entre l'esquerra a Capdepera fes una passa al costat». L'assemblea de MÉS per Capdepera ha estat molt clara i unànime fins en dues ocasions en els darrers quinze dies: sí a un pacte amb el PSOE, no a qualsevol acord on Fernández ostenti la batlia.

Per part seva, Cladera remarca que si no hi ha una entesa amb MÉS i governa el PP a Capdepera serà «perquè MES per Mallorca ho haurà volgut». A més, ha afegit que són «inflexibles i no donarem el cap d’algú que ha treballat tant per desenvolupar polítiques progressistes al poble».

Cal recordar que l'actual batle de Capdepera i candidat a la batlia pel PSIB, Rafel Fernández, ha rebut el veto per part de l'agrupació de MÉS per Mallorca al poble degut als diversos delictes de què se l'acusa i la seva manera de fer política durant les dues darreres legislatures.