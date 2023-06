El president del Consell d'Eivissa (PP) acusa el PSIB del «muntatge» del seu procés judicial per corrupció

Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa del Partit Popular, ha negat haver comès coaccions contra la interventora de la institució insular, així com les presumptes irregularitats en la contractació del vídeo 'La vida islados'. En declaracions als mitjans, ha afirmant que el procés és «un muntatge del Partit Socialista».

Després de declarar en els jutjats d'Eivissa pel cas, Marí ha manifestat davant els mitjans que «per fi» ha pogut comparèixer davant el jutge i aportar la seva versió dels fets. Després d'un aplaçament a després de les eleccions, que l'oposició titllà d'oportunista, l'investigat s'ha mostrat «molt content d'haver pogut declarar i d'aportar seny a aquest cas».

L'advocat de la interventora, per la seva banda, ha lamentat que Marí no hagi contestat les qüestions de les acusacions populars, sinó només les del jutge, la fiscal i la seva advocada. No obstant això, la interventora ha respost totes les preguntes perquè «ha vingut a confirmar el que ja es va dir l'altre dia», és a dir, que pateix un delicte d'assetjament i coacció.