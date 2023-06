Podem accepta la renúncia dels seus dirigents i convocarà una assemblea per a renovar els seus càrrecs

El Consell Ciutadà Autonòmic de Podem Illes Balears (CCA), màxim òrgan de direcció de partit, ha decidit aquest dissabte, per consens, acceptar «l'assumpció de responsabilitats» del Consell de Coordinació mitjançant la convocatòria d'una nova Assemblea Ciutadana Autonòmica que elegeixi una nova direcció del partit i pugui afrontar el nou cicle polític després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

A través d'un comunicat, la formació ha donat a conèixer la decisió final del CCA. La reunió ha servit per valorar els mals resultats de la formació en els passats comicis del 28 de maig. Després que els dirigents de Podem posessin els seus càrrecs a disposició del partit, ara el màxim òrgan de direcció de la formació confirma la renovació de la cúpula. La formació encara no ha anunciat data per a celebrar l'assemblea que ha d'escollir la nova directiva.

Eleccions espanyoles

Podem ha aprofitat el comunicat per a fer una consideració sobre l'escenari de les eleccions espanyoles. En aquest sentit, la formació ha assegurat que en les últimes quatre convocatòries electorals espanyoles, «Unides Podem Illes Balears va aconseguir excel·lents resultats, que han possibilitat la construcció del primer Govern de coalició estatal en 80 anys i que ha suposat que el nostre país sigui pioner en polítiques progressistes i protecció social».

Segons ha assegurat la formació, «el model que tenim davant, el que representa la dreta i la ultradreta, és contrari a l'enfortiment de l'estat del benestar que tanta protecció ha suposat durant la pandèmia i la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna. No podem permetre que el nostre país entri en un nou cicle d'involució democràtica».

Així, des de Podem Illes Balears han volgut fer una crida a tota la ciutadania de les illes «a sortir a votar aquest 23J per revalidar el Govern de coalició estatal, que tants avanços i protecció social ha aconseguit per a la gent del nostre país en els últims anys, i construir el país amb el qual continuar donant exemple en l'assoliment de nous drets i gestió d'allò públic». «En els pròxims dies es concretaran les candidatures definitives de Sumar», han informat finalment.