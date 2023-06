Francina Armengol: «Lluitarem intensament per evitar un govern del PP i VOX a Espanya»

El Comitè Federal extraordinari del PSOE ha ratificat les llistes del PSIB-PSOE al Congrés dels Diputats i al Senat per Mallorca per a les eleccions generals del 23 de juliol, amb la Secretària General de la formació, Francina Armengol, encapçalant la llista al Congrés, i amb Pere Joan Pons i Teresa Suárez, al Senat per Mallorca.

«Lluitarem intensament per evitar un govern del PP i VOX a Espanya» ha dit Armengol qui ha exposat, també, que «sortim a guanyar per evitar governs de PP i VOX que ja a les Balears estam veient a ajuntaments on la llista més votada ha estat el PSOE».

Armengol ha ressaltat que «els i les socialistes som l'esperança per la gent que no vol tornar enrere, que vol continuar avançant, i estem preparats per afrontar les eleccions del 23 de juliol amb força, valentia, compromís i ganes per ser el mur de contenció de les dretes».

«Com a secretària general, candidata al Congrés i líder de l'oposició faré feina des de les Illes Balears i des de Madrid perquè tenim una societat amb més drets i més oportunitats que mereix continuar creixent com està fent i sense donar ni una passa enrere», ha dit Armengol.

La delegació de les Balears que ha participat en el Comitè Federal, a més d'Armengol, ha estat composta pel Secretari General de la Federació Socialista d'Eivissa, Josep Marí 'Agustinet'; el Secretari General de l'Agrupació Socialista de Formentera, Rafa Ramírez; el secretari de Transició Ecològica Justa i Preservació de la biodiversitat del PSOE, Marc Pons; així com els membres del PSIB-PSOE que formen part de la delegació elegida al 40 Congrés del PSOE per representar les Balears: Isabel Oliver, Silvana González i Iago Negueruela, i la diputada electa per Eivissa, Pilar Costa.