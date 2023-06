Ara Eivissa rebutja l'acord amb Sumar i no es presentarà a les eleccions espanyoles

L’assemblea d’Ara Eivissa va decidir el passat dijous no signar la coalició Sumar MÉS al Congrés espanyol, en la qual participaran activament Sumar, MÉS per Mallorca i Més per Menorca, encara que «transmetem el nostre suport a les diferents forces d’esquerres no presentant-nos per tal de no dividir el vot».

Ara Eivissa té com a eixos vertebradors l’eivissenquisme i el municipalisme, i sempre ha volgut treballar per a exigir una justa representació d’Eivissa i Formentera en l’encaix autonòmic i estatal. «El nostre full de ruta és la construcció d’AraMÉS com a 'marca estable' i espai de referència de tota l’esquerra de les quatre illes. No defallirem en defensar aquest projecte que s’està construint a foc lent i amb esforç, tot i que l’avançament electoral de Pedro Sánchez ha complicat el nostre calendari intern, forçant-nos a prendre decisions difícils. L’espectacle mediàtic i les estratègies personalistes no són la nostra manera d’entendre la política», han remarcat.

A més, expliquen que l'enfortiment de l’extrema dreta «ens ha portat a un context estatal i europeu crític. Per això, per responsabilitat democràtica i antifeixista, Ara Eivissa donarà suport a coalicions àmplies d’esquerres al Congrés i al mateix temps estem treballant molt activament en la construcció d’una proposta única d’esquerres al Senat. Passat el 23J, continuarem treballant poble a poble, municipi a municipi, per ser l’alternativa ecosobiranista que Eivissa necessita».