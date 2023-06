La Junta Electoral avala que s'investigui la candidata d'Unides Podem a les Balears per una publicació a Twitter el dia de les eleccions

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificat que la candidata d'Unides Podem a la Presidència de les Balears, Antònia Jover, va poder cometre un delicte electoral «en demanar el vot» per a la llista el passat 28 de maig, és a dir, el dia de les eleccions, contravenint així l'article 53 de la Llei Electoral que prohibeix demanar suport a una candidatura després de la finalització de la campanya electoral.

D'aquesta manera l'organisme arbitral dona la raó a la decisió adoptada per la Junta Electoral de les Balears, que va remetre l'assumpte a la Fiscalia, i desestima el recurs que, contra aquesta decisió, va interposar Unides Podem.

La publicació denunciada deia: «Avui votem transport públic gratuït per sempre i que, a partir de demà, l'habitatge sigui un dret per a tots els residents. Anim tota la gent que encara no ha anat a votar que ho faci perquè puguem reeditar el pacte de Progrés per quatre anys més».

Tal com ja va declarar la Junta Electoral de les Balears, la JEC reafirma que aquesta publicació va ser un «acte de propaganda electoral» que, en ser emès el mateix dia de la votació, va infringir l'article 53 de la Llei Orgànaca del Règim Electoral General (LOREG).

En opinió de la JEC, els termes del missatge de Jover «reflecteixen una sol·licitud de suport a la candidatura de la candidata denunciada, en animar a votar per poder 'reeditar el pacte de Progrés per quatre anys més'» i incloure, a més, aspectes de la seva campanya electoral com el transport públic gratuït o el dret a l'habitatge. «És un missatge del qual es desprèn una finalitat de captar sufragis a la seva candidatura», remarca l'escrit de l'organisme arbitral.

A les seves al·legacions, Jover va argumentar que el tweer estava emparat pel seu dret a la llibertat d'expressió, però la JEC ha remarcat que aquest dret fonamental està «limitat» durant el període electoral, «en el sentit que no es pot convertir en propaganda electoral durant els dies de reflexió i votació».