El PP intenta posposar la incorporació d'extremistes de VOX als executius per després de les eleccions generals

La consigna del Partit Popular, i la proposta que ha plantejat a VOX, és que l'organització neofeixista faciliti l'accés a les presidències de les institucions als seus candidats i que després de les eleccions generals es nomenaran els càrrecs de la formació més extremista.

La idea del PP és poder arribar a les eleccions generals sense que els seus governs estiguin integrats en part per membres de l'extrema dreta de VOX, tot i que el compromís és integrar-los just després dels comicis espanyols.

El primer que ha fet sonar l'alarma ha estat el menys subtil dels participants a les negociacions, el militar espanyol, Fulgencio Coll, que ha informat que ha traslladat al candidat electe del PP a la batlia de Palma, Jaime Martínez, que no acceptaran la «maniobra» d'esperar a les eleccions generals del 23 de juliol per a arribar a un possible pacte. «O entram ara o no entrem».

El militar ha explicat que «El punt de vista de VOX a Espanya és el de sumar i extendre la mà, però no de franc. Si a mi el PP em diu que compta amb mi en el govern, comptarà amb uns aliats totalment solidaris», ha assenyalat.