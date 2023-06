Pere Joan Pons liderarà la llista del PSIB al Senat espanyol per Mallorca

La secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa que Pere Joan Pons liderarà la llista del partit al Senat espanyol per Mallorca, deixant el seu lloc actual al Congrés dels Diputats, que a partir d'ara ocuparà la pròpia Armengol.

Com a número dos al Senat anirà Teresa Suárez i, pel que fa al Congrés, el número dos serà Pepe Mercadal, la número tres Milena Herrera, com a número quatre, el fins ara batle de Marratxí, Miquel Cabot, i com a número cinc, tanca la llista Raquel Guasch.

A més, Armengol ha assenyalat que les candidatures del PSIB al Senat per Menorca i Eivissa i Formentera «encara s'estan negociant, ja que seran candidatures unitàries amb totes les forces de l'esquerra».

Alhora, la secretària general ha subratllat que el PSOE és «l'única força política que pot fer possible frenar un govern de la dreta extrema i l'extrema dreta».