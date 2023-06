El PP admet que l'abstenció de l'extrema dreta no serà gratuïta: «Els votants de VOX mereixen el màxim respecte»

El portaveu parlamentari del Partit Popular, Toni Costa, ha assegurat que «ningú no pretén que l'abstenció de VOX sigui gratuïta», demanat per les negociacions previstes amb l'extrema dreta per a abordar la investidura de Marga Prohens, tot i que ha reafirmat la voluntat delPP de governar en solitari.

«Som conscients que els votants de VOX mereixen el màxim respecte per part del PP i, en conseqüència, som conscients que no és una abstenció gratuïta», ha dit Costa aquest dimarts en declaracions als mitjans, reiterant, amb tot, que el PP vol «governar en solitari perquè ho han dit les urnes».