Més per Menorca votarà en contra de la investidura de Prohens si el PP pacta amb l'extrema dreta

Més per Menorca s'ha reunit aquest dimarts al Parlament amb la candidata del Partit Popular, Marga Prohens, en una trobada on s'han constatat diferències profundes entre els programes d'ambdues formacions.

Per aquest motiu, Castells ha anunciat que «molt probablement» votaran en contra d'investir Prohens presidenta del Govern, «tot i que volem respectar els tempos institucionals i escoltar el discurs en la sessió d'investidura per acabar de decidir el nostre vot», «per deferència institucional», ha dit, «i perquè és on es visualitzarà si realment el PP vol governar de forma moderada o si vol entregar-se a un pacte amb l'extrema dreta».

De fet, durant la reunió, Castells ha fet arribar al PP la conveniència de fer «una política allunyada de l'extremisme de VOX».

Per aquest motiu, Més per Menorca ha allargat la mà a Prohens per a arribar a acords «en tots els temes que siguin beneficiosos per a Menorca» o per «al model de futur que els menorquinistes tenim al cap: diversificació econòmica, habitatge digne, serveis públics de qualitat...».

Així, el partit ha assegurat que continuarà tenint al Parlament l'actitud «de llibertat de criteri» mantinguda en la passada legislatura i, per tant, no descarta la possibilitat «d'arribar acords en temes puntuals».

«Els nostres diputats faran una oposició ferma, però amb capacitat de diàleg– com hem tengut sempre» amb el Govern, ha dit Castells.