L'assemblea d'Esquerra Unida ratifica la coalició amb Sumar per al 23J

Esquerra Unida de les Illes Balears va celebrar aquest dissabte una Assemblea Interinsular en la qual es feu un repàs i una valoració global de la campanya electoral de les autonòmiques, insulars i municipals del 28 de maig. Tant l’executiva com gran part de la militància van coincidir en qualificar de «dolents» els resultats.

Així mateix, l’assemblea es va reafirmar en la seva línia d’activitat principal, ser l'element cohesionador de l’esquerra, principal objectiu de la formació des de la seva constitució. Amb aquesta filosofia, el partit optà per continuar amb la tasca de treball iniciada amb Sumar per a construir l’«espai polític necessari per a afrontar en condicions les eleccions del 23 de juliol».

«La unitat es construeix amb capacitat política, defensant els i les treballadores i protegint tot allò públic. Aquest seria, juntament amb la idea base d’unificar l’esquerra, el resum d’aquest debat», ha declarat Laura Pérez, portaveu d’EUIB. Així, l’assemblea donà un vot de confiança a l’actual direcció, encapçalada per Juanjo Martínez, amb l'exigència que duguin a bon port les negociacions per a tirar endavant aquesta candidatura unitària per a les eleccions generals.