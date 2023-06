Prohens comença les reunions amb tots els partits amb representació al Parlament per a «cercar estabilitat»

La presidenta del PP a les Balears i candidata electa al Govern, Marga Prohens, inicia aquest dilluns una ronda de reunions amb tots els partits que han obtengut representació al Parlament, després de les eleccions del 28 de maig passat.

Segons han informat des del partit, les reunions han començat aquest dilluns, 5 de juny, a les 10.30 hores, a la Sala Maura de la Cambra Autonòmica.

La líder del PP es reunirà amb totes les forces polítiques que hagin obtengut representació parlamentària, després dels passats comicis, en ordre de major a menor nombre de diputats obtenguts.

Així, les converses de Prohens amb els partits per a, segons ella mateixa ha afirmat, «explicar el programa de govern del PP, escoltar tothom i cercar l'estabilitat», començaran amb els representants del PSIB-PSOE Iago Negueruela i Mercedes Garrido , a les 10.30 hores; i, a les 11.30, amb els de l'extrema dreta, Vox, Patrícia de les Heras i Jorge Campos.

La intenció del PP és reunir-se amb tots els partits aquest mateix dilluns i que dimarts únicament quedi pendent Més per Menorca. Els responsables del partit menorquinista han traslladat al PP la impossibilitat de ser presents dilluns a Mallorca, per qüestions organitzatives.

D'aquesta manera, les rondes de reunions seguiran amb els representants de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia i Maria Ramon, a les 12.30 hores; Cristina Gómez, d'Unides Podem, a les 13.30 hores; i, per últim, Llorenç Córdoba, de Sa Unió, a les 14.30. Per acabar les reunions, dimarts, a les 11.00 hores, el PP es reunirà amb Josep Castells, de Més per Menorca.

Sessió d'investidura

D'altra banda, pel que fa a la possibilitat d'avançar la sessió d'investidura de Prohens, fonts del PP asseguren que tot dependrà de les reunions que comencen aquest dilluns al Parlament.

En aquest sentit, cal recordar que el termini per a la constitució del nou Parlament s'estén un màxim de 30 dies després de la proclamació oficial dels resultats electorals del 28 de maig.

Així mateix, en els 15 dies següents a la sessió constitutiva, el president del Parlament, amb la consulta prèvia amb els portaveus que siguin designats pels partits o grups polítics amb representació, proposarà a la Cambra un candidat a la Presidència de les Illes Balears.

A la sessió d'investidura, si el candidat proposat obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obtingués a la primera votació, se'n procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.

En cas que la Cambra no atorgui la confiança en aquestes votacions, es tramitaran propostes successives, i si transcorregut el termini de 60 dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat no hagués obtengut la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.

Amb tot, cal assenyalar que la presidenta del PP a les Balears i candidata electa el Govern, Marga Prohens, va guanyar les eleccions autonòmiques a les Balears en aconseguir 25 escons. Una xifra que augmenta a 26 si es té en compte l'escó de Sa Unió, marca amb què el PP es va presentar als comicis a Formentera. Els escons necessaris per a assolir la majoria absoluta al Parlament són 30.

Tot i no tenir majoria absoluta, el PP podrien governar a les Balears si aconsegueixen més vots a favor que en contra a la segona votació de la sessió d'investidura.