Francina Armengol liderarà la llista del PSIB-PSOE a les eleccions espanyoles

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha expressat aquest dissabte, davant el Consell Polític, màxim òrgan de decisió entre congressos, el seu desig de liderar la llista del partit al Congrés espanyol dels Diputats a les eleccions del pròxim 23 de juliol.

Armengol s'ha posat d'aquesta manera a la disposició del PSIB-PSOE, anunciant que la setmana vinent anirà «assemblea local per assemblea local per a explicar el seu projecte» amb la intenció d'obtenir el seu suport i el de l'executiva del partit per a encapçalar la llista al Congrés, que haurà de ser ratificada pel Comitè Federal del PSOE, en una reunió que previsiblement serà el pròxim 10 de juny.

«A les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, sortirem a guanyar, no sols pel passat, sinó pel present i el futur. No cal tenir por a la dreta extrema ni a l'extrema dreta, cal enfrontar-los, com ja vam fer amb Matas i amb Bauzá, als qui vam guanyar», ha manifestat.

I, «per aquest motiu», ha subratllat Armengol, «encara que el cop després de les eleccions autonòmiques, municipals i insulars hagi estat complicat, toca aixecar-se i estar al 200% perquè tenim la fortalesa per a fer-ho i guanyar a Espanya, per a continuar avançant en drets i no tornar 40 anys enrere». Després de la reunió, Armengol ha escrit un llarg missatge a Twitter en el qual ha explicat públicament les raons de la seva decisió i ha acabat assegurant: «No farem cap passa enrere. És l'hora de guanyar aquest país!».