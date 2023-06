El Consell Polític del PSIB decidirà aquest dissabte qui encapçala la llista del 23J

El PSIB reuneix aquest dissabte a Palma al Consell Polític, màxim òrgan de decisió entre congressos, sis dies després de les eleccions. El partit ha informat que la reunió arrencarà a les 10.30 hores amb la intervenció de la secretària general de la formació, Francina Armengol, que els mitjans podran seguir, abans que la reunió segueixi a porta tancada.

Al llarg de la setmana, el PSIB ha reunit les comissions executives a nivell autonòmic, insular i municipal per a analitzar els resultats electorals, així com començar a fixar l'estratègia per a encarar les eleccions generals de juliol. El dilluns, després de la reunió de l'Executiva autonòmica, el secretari d'Idees i Projecte Polític, Iago Negueruela, va subratllar que el partit ja està de nou en campanya de les generals «perquè està en joc el model de drets» i demana una «mobilització massiva» de les forces progressistes.

Al llarg de la setmana, els dirigents socialistes també han reivindicat que el PSIB ha estat l'única força de l'esquerra que ha obtingut més vots que en els anteriors comicis. El debat central de la trobada serà, emperò, si Francina Armengol encapçala o no la llista socialista per a les generals.