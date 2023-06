L'extrema dreta insisteix en l'oferta d'una «mà estesa però ferma» a Prohens i altres caps del PP

El líder de VOX ha tornat a mostrar la «mà estesa» al PP per a aconseguir majories alternatives en aquells territoris on dreta i extrema dreta pot sumar majoria parlamentària, com és el cas de les Balears. El líder espanyolista ha criticat les «pressions, mentides, manipulacions i invencions» sobre aquests possibles pactes per a aconseguir diferents governs.

Aquest missatge entra en contradicció amb el missatge de Feijóo de fa un dies, que donava suport a les candidatures dels caps de la llista més votada que volguessin governar en minoria. El líder del Partit Popular a nivell estatal mostrava així el seu suport a Marga Prohens, que ha manifestat no voler pactar amb VOX.

Amb tot, els partits d'esquerra insisteixen que aquesta política d'ambigüitats és una estratègia electoralista per al 23J. Des del PSOE es mostren convençuts que PP i VOX volen endarrerir els pactes, que veu molt probables, després dels comicis per a «no quedar retratats».