Podem Illes Balears posa els càrrecs a disposició del Consell Ciutadà Autonòmic després de la desfeta a les eleccions

L'executiva de Podem Illes Balears, el Consell de Coordinació, posarà a disposició del partit, i més concretament, a les mans del Consell Ciutadà Autonòmic (CCA), els seus càrrecs perquè es prengui una decisió de cara al futur del partit. La coordinadora autonòmica de Podem, Antònia Jover, ha afirmat aquest dijous que han convocat el Consell Ciutadà Autonòmic per a debatre el futur del partit i per assumir els resultats de la campanya. «Nosaltres ens posam a la seva disposició», remarquen.

«Estam davant d'una convocatòria d'eleccions generals, que estem convençudes que seran de la unitat de l'esquerra. Cal que el CCA prengui les decisions oportunes i il·lusioni la ciutadania perquè la unitat de l'esquerra torni a reeditar el govern de coalició d'Espanya», ha defensat. A més, Jover ha apuntat que «com a coordinadora assumesc tota la responsabilitat del resultat de les eleccions. Lament que no haguem sabut transmetre l'alegria i l'esperança necessària per animar la gent a anar a votar. Creiem que les propostes que hem fet són correctes, però no hem sabut fer-les arribar a la ciutadania».

Jover ha defensat la gestió de Podem a les diferents institucions. A més, ha explicat que «una vegada més es demostra que sense Podem no és possible reeditar el govern de coalició. L'únic partit amb la valentia necessària per tirar endavant mesures contundents contra els problemes com l'habitatge i la mobilitat a les nostres illes i per enfortir els serveis públics és Podem».

En relació a Sumar, Jover ha afirmat que «estic convençuda que la gent està esperant aquesta confluència, aquesta unió. La gent vol seguir amb un govern de coalició».