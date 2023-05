Apesteguia: «Dins les nostres possibilitats, no permetrem que el neofalangisme entri a les institucions»

El secretari general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmat aquest dilluns que la seva formació, en la mesura de les seves possibilitats, «no permetrem que el neofalangisme entri a les institucions de govern».

A la roda de premsa posterior a la Comissió Executiva, el líder dels ecosobiranistes ha indicat que és al PP, qui ha guanyat les eleccions, i als seus candidats a qui correspon proposar «com vol gestionar la majoria que la ciutadania ha atorgat».

En aquest punt, però, ha lamentat que el PP «sempre que ha pogut ha pactat amb VOX i mai ha apostat per un gran pacte democràtic».

Així, sobre una possible abstenció de MÉS perquè el PP no depengui de l'extrema dreta per a formar un executiu, Apesteguia ha recordat, en tot cas, que no n'hi hauria prou. També ha apuntat que, de moment, el PP no ha respost a l'oferta de VOX, que diumenge «va allargar la mà».

Pel que fa als resultats, l'ecosobiranista ha reivindicat que està «convençut» que les propostes són «bones» i que ha faltat «que arribin a la ciutadania». Segons ha afirmat, cal analitzar per què hi ha un vot de la classe treballadora «que es refugia en forces que van en contra dels seus interessos».

En relació a la convocatòria de les eleccions espanyoles i la concurrència de la marca Ara Més, Apesteguia ha afegit que correspondrà als actors de la coalició determinar la fórmula exacta de concórrer als comicis estatals i ha insistit que «segur» que no serà dins d'una altra candidatura estatal, al marge que es puguin establir «sinèrgies».