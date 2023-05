El Pi queda fora del Parlament

El Pi-Proposta per les Illes Balears, encapçalat per Josep Melià, no ha aconseguit representació al Parlament. Així, ha perdut els tres diputats que va obtenir als passats comicis de 2019.

El president del partit, Tolo Gili, acompanyat dels candidats al Parlament i al Consell de Mallorca, Josep Melià i Antoni Salas, ha reconegut que són «uns resultats molt negatius, ha estat un fracàs. La gent ha triat clarament una altra cosa diferent a la que nosaltres proposàvem». Per tant, ha remarcat que «haurem de fer una executiva del partit per a decidir què fer i quin camí prendre».

A més, han assenyalat que «la moderació no està de moda, estan de moda els extremismes». Sobre això, han apuntat que el Partit Popular haurà de valorar molt bé fins a quin nivell d’extremisme vol arribar», en referència als possibles pactes del PP amb VOX.