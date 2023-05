La dreta obté la majoria en el Consell de Menorca per 32 vots de diferència

Després d'un escrutini molt ajustat, els partits de dreta i d'extrema dreta PP i VOX guanyen també les eleccions al Consell de Menorca. Els dos partits sumen els 7 escons necessaris per a obtenir la majoria absoluta de la institució i podran governar en coalició.

Amb 6 escons per al Partit Popular i un per VOX, Dolfo Vilafranca serà molt probablement investit president del Consell Insular, després de dues legislatures de pacte de l'esquerra. El partit d'extrema dreta ha pres l'únic conseller a Unides Podem, que queda fora del Consell, per 2.420 vots contra 2.388.

El PSIB manté els 4 consellers del 2019, que no li basten per governar degut a la pèrdua d'un conseller per part de MÉS per Menorca, que queda amb només dos. Ciutadans, per la seva banda, desapareix de la institució després de no obtenir ni tan sols el percentatge mínim per a superar la barrera electoral.