La dreta espanyolista guanya també el Consell de Mallorca

Llorenç Galmés serà, amb tot pronòstic, el proper president del Consell de Mallorca. El Partit Popular i Vox sumen els consellers suficients per a assegurar-se la majoria absoluta de la institució insular mallorquina, i és probable que formin el primer govern de coalició de dreta de la darrera dècada.

El Partit Popular ha obtingut 13 consellers, a només quatre d'assolir la majoria absoluta en solitari. El segueix VOX, amb 6 diputats, que irromp al Consell i es presenta com a candidat a soci minoritari en un govern de coalició amb el PP.

Per la seva banda, els partits d'esquerra cauen, amb 10 consellers del PSIB i 4 de MÉS per Mallorca. El PI, Ciutadans i Podem, per contra, queden fora de la institució i no obtenen cap conseller.