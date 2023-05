El PP guanyaria les eleccions al Parlament, segons el sondeig d'IB3

El PP aconseguiria entre 21 i 22 escons (amb un 31,1% dels vots) al Parlament. La segona força seria el PSIB-PSOE, amb una forquilla d’entre 17 i 18 escons (25,3% dels vots). I, malauradament, l'extrema dreta, VOX, se situaria com a tercera força més votada, amb un 14,3% del vots, que obtendria entre 7 o 8 escons.

Pel que fa a MÉS per Mallorca, n'aconseguiria 4 o 5 (10% dels vots) i els seguiria Unides Podem, que seria la cinquena força, amb 4 escons (7,8% dels vots) i Més per Menorca aconseguiria 2 escons (1,2% dels vots).

El Pi és la gran incògnita en poder aconseguir-ne entre zero i dos (3,7%). Per últim, Gent per Formentera es quedaria l’únic escó de l’illa, amb un 0,4% dels vots, i Ciutadans desapareixeria.