Els candidats dels diferents partits dipositen el seu vot i fan una crida a la participació

La jornada electoral del 28M ja és aquí. Els candidats dels diferents partits polítics han començat a exercir el seu dret a vot i han fet una crida a la participació. Alguns, com Francina Armengol, també han aprofitat per lloar la feina dels apoderats electorals.

A banda, d'Armengol, els que més han dematinat han estat Lluís Apesteguia, de MÉS per Mallorca; Antònia Jover, candidata d'Unides Podem, i Marga Prohens, candidata del PP. A més, José Hila, candidat a batle de Palma pel PSOE, ha compartit un vídeo a les xarxes del moment de la seva votació.

Tot seguit vos deixam un recull de piulades a Twitter de les votacions dels candidats i de la jornada electoral:

Ja he votat!



Avui decidim les Illes de demà. Vos anim a tots i totes a exercir el vostre dret a vot amb el cap i amb el cor. No per odi ni por, sinó des de l'esperança, plens d'il·lusió i alegria per la gent que estimam, els drets que volem i el futur que somiam plegats pic.twitter.com/oILkabhIPb — Francina Armengol (@F_Armengol) May 28, 2023

Gràcies a tots els servidors públics i tothom que des de les meses electorals feis funcionar la democràcia.



I gràcies també a tots els apoderats i interventors, especialment als més de 3.200 socialistes que vetllau pel dret a votar i que fareu que aquest diumenge sigui un èxitpic.twitter.com/k7hZuaHuJ7 — Francina Armengol (@F_Armengol) May 28, 2023

Ya he ejercido mi derecho al voto.



Es muy importante ir a votar para decidir qué quieres para tu ciudad.



Qué quieres para los próximos cuatro años. pic.twitter.com/iuCHcCgqrW — Jose Hila (@hila) May 28, 2023

Ja he votat

Avui els menorquins i menorquines triarem el nostre futur

Moltes gràcies a totes les persones que treballen perquè la jornada d’avui transcorri de la millor manera: funcionaris, membres de les meses, apoderats, interventors,…#28M pic.twitter.com/xFGTwuatDV — Josep Juaneda (@JosepJuaneda1) May 28, 2023

Tots els ciutadans tenim avui la paraula en unes eleccions decisives per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per a Palma i tots els nostres municipis i per a Espanya.



Anim a tothom a anar votar, amb il•lusió i en llibertat. #28M pic.twitter.com/cwGVayuew0 — Marga Prohens (@MargaProhens) May 28, 2023

Així votava la nostra cap de llista @jero180graus1. Obrin #UnNouCamí per una Palma al servei de la seva gent! #AvuiCUP#GentQueLluiti pic.twitter.com/yYZhg0h9GD — CUP-Crida per Palma (@cup_palma) May 28, 2023

Votau amb alegria i valentia pel benestar de totes i tots. Pensau també amb les persones que avui no poden votar, com els infants i migrants.

Votau com garantir l'accés a l'habitatge, fer front al canvi climàtic o defensar els drets i llibertats. pic.twitter.com/YJjIOOv36m — Neus Truyol Caimari (@Neustru) May 28, 2023

Voteu amb il•lusió, amb un somriure, amb convicció, sense por, però sobretot, voteu. pic.twitter.com/KY1d55A1kD — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) May 28, 2023