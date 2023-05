Un total de 828.129 ciutadans de les Balears podran votar diumenge

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern, Mercedes Garrido, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa per a informar sobre l’organització i el seguiment de la jornada electoral del pròxim diumenge 28 de maig. Els resultats es podran consultar en el web resultatseleccions2023.caib.es, operatiu a partir de diumenge a les 9 hores.

Garrido ha informat sobre els comicis al Parlament i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa. Tal com ha explicat, hi haurà un total de 3.733 urnes repartides en 1.247 meses arreu del territori. Pel que fa a les urnes, n’hi haurà tres a cada mesa de Mallorca, Menorca i Eivissa, mentre que a Formentera seran dues. A Mallorca, la mesa de l’entitat local de Palmanyola disposarà d’una urna més, per tal d’elegir el batle pedani i els vocals de la junta veïnal.

Enguany, estan cridats a les urnes 828.129 ciutadans de les Illes Balears que tenen dret a vot a les eleccions al Parlament i 788.608 amb dret a vot als diferents consells insulars. Del total de persones que tenen dret a vot, 37.273 persones serà per primera vegada perquè han complit la majoria d’edat des de la darrera convocatòria electoral, el passat 26 de maig de 2019.

Garrido ha ressaltat algunes de les principals xifres sobre els recursos materials disponibles, com les 15.725.900 paperetes impreses per a les eleccions al Parlament i als consells insulars o els 18.408 manuals d’instruccions editats per als membres de les meses. Així mateix, l’administració tendrà un total de 741 representants en els col·legis, la majoria dels quals encarregats de transmetre al centre de dades els resultats de l’escrutini de cada mesa.

Una novetat també important d’enguany és que, d’acord amb la reforma de l’article 75 de la Llei orgànica de règim electoral general, des de l’any 2023 ja no és necessari que els electors residents a l’estranger sol·licitin la documentació (sistema de vot pregat). En total, hi ha 32.439 residents balears a l’estranger amb dret a vot a les eleccions al Parlament, als quals se’ls han enviat les paperetes de les candidatures al Parlament o, si ho han preferit, se les han pogudes descarregar del web processoselectorals.caib.es.