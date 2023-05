Melià: «Exigirem un règim especial com el de Canàries, amb un IVA reduït, que ens permeti ser competitius»

El Pi-Proposta per les Illes Balears es compromet a replantejar el règim especial. Així ho ha anunciat Josep Melià, candidat de la formació a la presidència del Govern, a les portes del Parlament, juntament amb la número dos de la candidatura al Parlament, Xisca Mora, els candidats al Consell de Mallorca, Antoni Salas i Magdalena Vives, i els candidats a Cort, Carles Cabrera i Coloma Bover. «El Pi exigirà el replantejament del Règim Especial, la part econòmica és una presa de pèl, i la part fiscal és totalment insuficient», ha declarat Melià.

El Pi reclama un REB «estructural i indefinit» i que la seva aplicació no vagi lligada a l’aprovació dels pressupostos. «És mal negoci que un tema tan important com el REB estigui vinculat als pressupostos. El factor d'insularitat havia de suposar un complement inversor per Balears per compensar la insularitat. El factor d'insularitat no havia de substituir i integrar les inversions de l'estat. És pur trilerisme», ha criticat.

Amb relació a la part fiscal, Melià ha assegurat que té data de caducitat, acaba el 2028. «Ara resulta que el 2028 deixarem de ser Illes, això és inacceptable, però és que a més està absolutament limitat per la regla de minimis, que impedeix un determinat volum d’ajudes a les empreses de les illes Balears. Necessitam mesures fiscals perllongades en el temps i no pegats temporals amb un clar caire electoralista», ha declarat Melià.

Segons Melià, «la part econòmica havia de suposar uns recursos suplementaris per compensar la insularitat, al final, el que ha fet l’Estat és canviar el nom de les partides del que ja invertia a les Illes Balears. Estam a la coa en inversió, en comptes de tenir un bon finançament perquè tenim una situació insular que requereix un esforç econòmic per part de l’Estat, el que tenim és un canvi de nom».

El candidat ha assenyalat que El Pi exigirà un règim especial «com el de Canàries amb una IVA especial, reduït, que ens permeti ser competitius, que ens compensi la insularitat i sense data de caducitat». «Volem tenir els mateixos avantatges que tenen a Canàries per compensar els sobrecostos que genera la insularitat. És l’única forma perquè les empreses de les Illes Balears puguin competir amb condicions d’igualtat amb la resta d’empreses de tot l’Estat».