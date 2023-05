Armengol assegura que el PSIB-PSOE és l'únic partit que té un projecte de futur per al jovent

La candidata del PSIB-PSOE a la reelecció com a presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat aquest dijous en un acte organitzat per les Joventuts Socialistes les propostes de la formació per al futur dels joves de les Balears.

Armengol ha promès «aconseguir una societat on els joves puguin viure millor que les generacions passades, que els seus pares i els seus padrins i padrines». Ha ressaltat que continuaran fent feina «per fer de l'habitatge un dret, perquè els joves puguin accedir a un lloguer assequible i a una compra d'un habitatge per a desenvolupar el seu projecte de vida».

La presidenta del Govern ha subratllat que la seva formació ha «sentit a la dreta dir que feim polítiques de subvenció, que donam 'paguetes' als joves; i no, jo vos dic que quan donam ajudes a empreses, la dreta no es queixa».

Armengol ha afegit que vol «continuar ajudant als joves de les Balears, perquè gràcies a aquestes ajudes hem pogut retornar les matrícules universitàries, hem pogut posar el transport gratuït, hem posat en marxa polítiques d'ocupació i programes com els Joves Qualificats i hem donat ajudes perquè els joves puguin accedir a un habitatge digne».

També ha aprofitat per demanar el vot per al Partit Socialista a les eleccions del pròxim 28 de maig, ja que considera que «la gent jove no ha de tenir cap dubte que el PSIB-PSOE és l'únic partit que té un projecte de futur per als joves de les Illes Balears».

Per la seva part, la Secretària General de la Federació Socialista de Mallorca, presidenta del Consell de Mallorca i candidata a la reelecció, Catalina Cladera, ha exposat que des del Consell de Mallorca volen que els joves «participin de la política, i per això formen part del 20% de cada candidatura i han format part del procés de creació d'un programa per a millorar la qualitat de vida de la gent que viu a Mallorca».

El batle de Palma i candidat a la reelecció, Jose Hila, ha incidit que «Son Busquets serà una realitat i serà el barri jove de Palma amb 800 habitatges moderns perquè els joves de Palma puguin tenir una oportunitat d'habitatge i puguin desenvolupar el seu projecte de vida».

Finalment, el Secretari General de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears, Ares Fernández, ha dit que «uns dels majors reptes que tenim com a joves és combatre la salut mental i no defallirem, posarem tot els nostres esforços per donar solucions als joves que sentin una solitud no desitjada».