La CUP-Crida per Palma assenyala els bancs com uns dels responsables de la dificultat d'accés a l'habitatge

La CUP-Crida per Palma ha visitat aquest dimecres tres de les seus centrals de CaixaBank, Santander i Sabadell situades a Avingudes. Ho han fet amb diversos cartells que titllaven aquestes entitats d'«especuladors». L'objectiu, segons han declarat, és posar en relleu els principals responsables del difícil accés a l'habitatge, els bancs i els anomenats fons voltors: Servihabitat i Aliseda.

La candidatura ha denunciat l'augment dels preus del lloguer d'habitatge a Palma, que actualment suposa un 58% del sou; així com el preu de la compra, ara com ara situat en un 55% del salari destinat a la hipoteca. «Sense un augment salarial, aquesta tendència copsa cada cop més el sou de la classe treballadora», ha remarcat Jerònia Bonnín, cap de llista de la formació.

Per a pal·liar la situació i amb la voluntat de revertir-la, la CUP-Crida per Palma ha proposat promoure sancions als bancs i especuladors per tal de mobilitzar l'habitatge buit; apostar per l'expropiació d'habitatges buits en mans de grans tenidors, en el marc del referèndum municipal vinculant, per tal de destinar-los a habitatges de lloguer social; i augmentar el nombre d'inspeccions per tal de determinar els pisos buits existents a Palma.