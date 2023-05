El Pi vol modificar el Pla d'Equipaments Comercials per evitar obertures de grans superfícies

Els candidats d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern i a Cort, Josep Melià i Carles Cabrera, han presentat aquest dimarts als Geranis les mesures que la formació té previstes en relació amb el comerç de proximitat.

Melià ha declarat que «per preservar el comerç de proximitat i equilibrar l'oferta comercial, impedirem l'obertura de noves grans superfícies que acabarien per enfonsar i deixar a zero el comerç local que ja de per si està en una situació delicada», ha declarat Melià.

«El Pi és un gran defensor del comerç de proximitat, duim en el nostre ADN la defensa del petit i mitjà comerç per això impedirem l'obertura de qualsevol nou centre comercial als afores de la ciutat», ha assegurat el candidat.

Des de la formació han promès que, si surten escollits, modificaran el Pla d'Equipaments Comercials «per fer-lo més restrictiu i impedir definitivament que no es faci cap nova superficial comercial als afores de les nostres ciutats i pobles».

A més, Melià ha assenyalat que tenen previst reduir l'IBI i la taxa de fems als comerços emblemàtics, i habilitar targetes gratuïtes d'aparcament pels clients del comerç de proximitat.

En aquest mateix sentit, el candidat a la presidència del Govern ha assegurat que «el nou executiu ha de capgirar totalment la tendència i ha d'implantar i impulsar una política comercial a les Balears compromesa amb el petit i mitjà comerç per potenciar-ne la competitivitat davant el repte digital i la pressió dels grans operadors».