Unides Podem manifesta la seva «aposta clara» per la gestió pública de la mobilitat sostenible

Les candidates a la presidència del Govern i a l'alcaldia de Cort, Antònia Jover i Lucía Muñoz, així com la candidata al Consell de Mallorca i responsable de Programa, Aurora Ribot, s'han reunit amb representants de CCOO per a exposar-los les propostes electorals principals en matèria de mobilitat de la coalició. Les mesures consisteixen en assolir un transport «públic i sostenible» que «doni resposta als reptes de les Illes en la dècada vinent per a combatre els efectes del canvi climàtic».

Per part seva, Muñoz ha recordat les propostes ja anunciades de desplegar el tramvia de Palma des del centre de la ciutat i fins a l'aeroport. També ha proposat soterrar parcialment la via de cintura en el marc del pla 'Palma Respira', per a «una ciutat més verda i que posi de veritat a les persones en el centre, tant pel que fa a la seva mobilitat com a la seva salut».

Així mateix, Ribot ha afegit durant la reunió amb CCOO que des del Consell de Mallorca seguiran la pròxima legislatura amb l'estratègia de millora de tota la xarxa viària de l'illa «sempre des d'una perspectiva sostenible, sense grans macroprojectes que perjudiquin el territori, però millorant la connectivitat entre els pobles i ciutats». A més, ha afegit,«continuarem treballant perquè l'Estat compleixi amb Mallorca i tinguem la xarxa ferroviària que tant necessitem perquè els treballadors i treballadores vegin millorats els accessos a Palma».