Joventut pel Clima recull els compromisos ecologistes adoptats per diversos partits

La delegació mallorquina de Fridays for Future, l'associació juvenil en defensa del medi ambient arreu del món, ha publicat un recull dels comprimisos ecologistes assumits per diversos partits polítics. Així, comparteixen les conclusions derivades de les trobades mantingudes amb els quatre partits polítics que s'hi han volgut reunir.

En matèria de transport, destaca el ple compromís de MÉS i d'Unides Podem, mentre que El Pi i el PSIB no es pronuncien sobre aplicar una moratòria als grans creuers. En matèria energètica, només MÉS es compromet a excloure l'hidrogen verd de les mesures de transició energètica, mentre que en la resta de mesures el compromís dels partits és total.

En model turístic, manifesten la seva intenció a seguir destinant fons públics a la promoció turística tant el PSIB com El Pi, partit que tampoc no es mostra a favor de limitar la concessió de llicències urbanístiques. Finalment, el PSIB és l'únic que no es compromet a convocar una nova Assemblea pel Clima que pugui emetre resolucions vinculants.