La CUP-Crida per Palma promourà un segell de qualitat per als establiments que atenguin en català

La candidatura de la CUP - Crida per Palma ha repartit a diversos establiments de la ciutat un segell de qualitat i responsabilitat lingüística, certificant l'atenció en català als comerços que ho complien. En declaracions als mitjans, la formació ha mostrat la voluntat de dotar d'oficialitat aquests segells simbòlics si assoleixen la batlia.

La formació argumenta que «actualment el dret a viure plenament en català no està garantit a Palma. El desconeixement de la realitat sociolingüística de l'illa, l'onada espanyolista per part de la dreta i la inacció política al respecte en són les causes principals». La cap de llista de la formació ha explicat que «lluitarem per la plena normalització de la llengua catalana a tots els àmbits de la nostra vida».

A més, es presenten com una alternativa per a repensar el model lingüístic des de l'àmbit social, amb plans municipals de normalització lingüística adaptats als barris i a joves. En el pla institucional, proposen la creació d'una regidoria de Política Lingüística de caràcter transversal.