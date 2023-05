El PSIB promet una «pensió mínima balear» per a elevar les pensions al SMI

La candidata del PSIB a la presidència del govern, Francina Armengol, s’ha compromès a crear la 'pensió mínima balear' a la pròxima legislatura. L'objectiu és que 65.000 jubilats de les Illes Balears, dels quals 42.000 són dones, puguin equiparar la seva pensió al salari mínim interprofessional, ja que prop de la meitat de les pensions no hi arriben.

La candidata ha formulat la proposta aquest diumenge en un acte electoral, acompanyada del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. D’aquesta manera, Armengol ha exposat que «es tracta d’un complement autonòmic per equiparar les pensions més baixes al SMI, una mesura que beneficiarà especialment les dones pensionistes d’aquestes illes i que farem possible a partir del 28 de maig perquè és de justícia».

Per la seva part, el ministre Escrivá ha destacat que «m’encanta el lema de la campanya de Balears perquè porta l’essència del Partit Socialista que és fer polítiques per tu i per tothom».«En aquesta legislatura hem retornat drets a la gent gran, però el més rellevant ha estat apujar les pensions un 8,5 % i equipar-les a la pujada de l’IPC perquè la nostra gent gran mai perdi poder adquisitiu».