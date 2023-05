Siham Ferdi (MÉS): «Hem de construir un país cohesionat i divers que permeti a tothom tenir el sentiment de pertinença a una mateixa societat»

MÉS per Mallorca ha defensat aquest diumenge la necessitat de desplegar un Pacte per a la Interculturalitat per tal «d’augmentar la cohesió social i avançar cap a una Mallorca més oberta i diversa». La felanitxera Siham Ferdi, candidata al Parlament, acompanyada pel candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha deixat clar que «hem d’aprendre a viure junts des de les nostres diferències, construir un país cohesionat i divers que permeti a tothom tenir el sentiment de pertinença a una mateixa societat».

El fet és que a Mallorca hi viuen més de 200.000 persones nascudes fora de l’Estat espanyol, és a dir, un 25% de la població de l’illa, i s’hi parlen més d’un centenar de llengües. Així, i segons Apesteguia, «és obvi que hem viscut una transformació demogràfica que requereix treballar per la convivència i la cohesió social». «Volem un model de societat que garanteixi la participació de tothom, que valori la seva pluralitat i combati l’odi, és a dir, una societat intercultural», ha conclòs el líder ecosobiranista.

Per això, MÉS per Mallorca ha presentat la seva proposta de Pacte per a la Interculturalitat, que desplegarà fins a sis eixos o actuacions principals. En primer lloc, promoure la inclusió amb mesures com un pla especial per a l’aprenentatge de la llengua catalana; en segon lloc, promoure la interacció impulsant programes de lleure entre els joves, des del suport acadèmics fins al lleure educatiu, passant per l’esport, l’art o la cultura; en tercer lloc, valorar la diversitat eliminant les barreres que neguen la presència als espais públics, comunicatius, institucionals o laborals, entre d’altres, de persones de diferents orígens.

En quart lloc, el pla presentat per Apesteguia i Ferdi també vol combatre totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme i la discriminació, impulsant un programa de formació ciutadana contra els rumors, el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme o la islamofòbia, i disposar d’oficines per a la no discriminació, que assessorin gratuïtament a tota la ciutadania en matèria de delicte d’odi. Finalment, el document també aposta per garantir la igualtat d’oportunitats, i l’equitat en el món laboral i en la promoció professional, lluitant contra els prejudicis i estereotips que limiten la incorporació de les persones migrants a una feina digna, especialment en el cas de les dones i els joves.