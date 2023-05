Cabrera: «Volem convertir Palma en una capital cultural»

Els candidats d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a l'Ajuntament de Palma, Carles Cabrera i Coloma Bover, han explicat el programa cultural de la formació i que volen «convertir Palma en una capital cultural».

«Palma ha de ser una ciutat viva i que millor forma de ser-ho que convertir Palma en una gran capital cultural», ha dit el candidat Carles Cabrera. «Necessitam que tots els teatres de la ciutat tornin a obrir les portes i que tenguin una programació innovadora que enganxi a tots els públics. Per això proposam que els teatres de Palma tenguin una agenda conjunta», ha explicat el candidat.

Per altra banda, el candidat a Cort també proposa desestacionalitzar la nit de l'art de Palma. «Volem que no estigui tot concentrat en un sol dia, sinó repartir-ho en diferents dies o setmanes per atreure a un nombre més gran de visitants i tenir la ciutat viva», diu Cabrera.

«És necessari que les biblioteques tornin a obrir els dissabtes horabaixa, perquè qualsevol estudiant pugui aprofitar aquest espai i també necessitam nous espais perquè els músics puguin actuar i assajar perquè en aquests moments no n'hi ha», ha explicat el candidat de Palma.

Cabrera i la Bover han fet la roda de premsa davant de les instal·lacions del Museu d'Art Contemporani Es Baluard on han demanat una «promoció més acurada» dels museus de Ciutat. També proposa que alguns cinemes de Palma que estan tancats es reconverteixin en la filmoteca de les Illes Balears.