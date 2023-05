MÉS per Mallorca assegura que limitarà l’entrada de cotxes de lloguer a l’illa

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dilluns la seva proposta per a limitar l’arribada de cotxes de lloguer a l’illa. Segons ha apuntat el seu candidat a la presidència del Consell, l’ecosobiranista Jaume Alzamora, «davant la congestió i saturació que patim any rere any a Mallorca, cal parlar de límits al turisme».

En aquest sentit, Alzamora ha explicat que la proposta que presentarà MÉS per Mallorca en els primers 100 de govern, s’emmirallarà en la mesura que ja està en marxa a Formentera. Davant aquest fet, el candidat a president insular ha assegurat que «cal prendre mesures urgents i valentes de decreixement turístic per garantir l’equilibri mediambiental d’aquesta terra».

Així mateix, Jaume Alzamora ha explicat també que, per acompanyar aquesta mesura de limitació i decreixement turístic, s’hi afegirà un impost finalista als cotxes de lloguer destinat íntegrament a mesures de mobilitat sostenible. Sobre aquesta proposta, Alzamora ha remarcat que «limitar l’entrada dels cotxes de lloguer a Mallorca és una mesura de sentit comú i molt necessària per decréixer turísticament».

En aquesta mateixa línia, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca ha finalitzat assegurant que «cal afrontar un debat seriós sobre la capacitat de càrrega de les Illes Balears i posar-hi límits de forma immediata». «És evident que la capacitat de càrrega està sobrepassada i que, a més, es posen en perill els balanços ecològics d’aquesta terra», ha clos Alzamora.