Josep Melià: «L'única manera d'aconseguir que Madrid ens respecti és que El Pi governi les Balears»

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià; els del Consell de Mallorca, Antoni Salas i Magdalena Vives, i la número 2 a l'Ajuntament de Palma, Coloma Bover, han reclamat aquest dissabte davant del Consolat de Mar «una insularitat digna per a totes les persones que viuen a les Balears».

«Sempre hem tengut un greuge comparatiu amb les persones que viuen a la península», ha explicat Melià. «El fet de viure a unes illes fa que tot sigui més car, i per això l'Estat ha d'ajudar a fer que aquesta desigualtat es vegi compensada de qualque manera», ha assegurat.

«L'habitatge és caríssim, els preus dels aliments cada vegada pugen més, per això els professionals sanitaris, dels cossos de seguretat, treballadors de l'hostaleria, etc. no volen venir a fer feina a les Balears», ha explicat el candidat. «Necessitam augmentar els plusos d'insularitat i equiparar-los als de les Canàries, Ceuta i Melilla. Només hi ha 4 regions extrapeninsulars i només les Balears no tenen cap tipus de compensació. Ni el PSIB-PSOE, ni el PP han estat capaços d'acabar amb aquest greuge. És hora que El Pi governi i exigeixi d'una vegada per totes que Madrid compleixi», ha assegurat Melià.

Per altra banda, la formació també demana un IVA reduït per a les Balears com tenen altres territoris com les Canàries. «Pràcticament tot el que menjam i consumim a les Balears ve de fora i aquest cost de dur-les cap aquí torna a ser un greuge comparatiu amb la resta d'Espanya. Està molt bé que les Canàries tengui aquest IVA reduït per ser illes perifèriques, però nosaltres som illes iguals, amb els mateixos problemes i dificultats. Per això demanam que se'ns equipari amb elles», ha defensat Melià.

«A Canàries fa anys que governa un partit de la terra, que mira pels interessos de la terra i tenen el que tenen perquè així ho han lluitat. Cosa diferent passa a les Balears on s'alternen governs d'esquerres i dretes amb dependència total de Madrid i que és el partit estatal qui decideix una cosa o una altra sense tenir en compte la veu balear. És hora que això canviï», ha dit Melià. «L'única manera d'aconseguir que Madrid ens respecti, que ens doni un IVA reduït, que augmenti el plus d'insularitat, és que El Pi governi les Illes Balears», ha sentenciat Melià.