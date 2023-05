Pablo Iglesias dona suport a Unides Podem a Palma: «La dreta i la ultradreta volen que Espanya sigui només Madrid»

Unides Podem ha celebrat aquest dissabte a Palma un acte de campanya el qual ha comptat amb la participació de l'exvicepresident segon del Govern espanyol i membre fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

La candidata a la presidència del Govern per Unides Podem i coordinadora autonòmica de Podemos Illes Balears, Antònia Jover, ha destacat que «només amb Unides Podem fort serem capaços de dur endavant totes les propostes que està demandant la gent» i per això «és important que Unides Podem no sols estigui en els governs, sinó que els lideri».

Per part seva, Pablo Iglesias, ha assenyalat que la dreta i la ultradreta «volen que Espanya sigui només Madrid. Les eleccions del pròxim dia 28 són molt més que unes municipals i unes autonòmiques. Són, per contra, una etapa crucial en la reconfiguració del poder polític en el conjunt de l'estat». «Espanya és només Madrid?», preguntava Iglesias als assistents. «Què pinta Feijóo? Potser sap que Espanya no és Madrid, però per descomptat ha comprovat que Espanya no té res a veure amb Galícia. Aquest senyor ha descobert que si a Pablo Casado li van poder lliurar el seu cap en safata de plata, els poders mediàtics, econòmics i mafiosos madrilenys, amb ell farien exactament el mateix».

Madrid, ha continuat l'exvicepresident del Govern espanyol, «és l'enclavament on cap periodista es va atrevir a posar-li cara ni fer-li una pregunta a l'empresari que va cobrar una mossegada de més de mig milió d'euros com comissionista de mascaretes, mentre morien centenars de persones majors en plena pandèmia. Era el germà de la presidenta Ayuso i amb la màfia, a Madrid, no s'atreveix qualsevol». «Sobre l'assassinat polític de Pablo Casado, què va significar que la dreta lliurés el seu cap des d'una finestra de Gènova? Van dir: aquí teniu a qui s'atreveixi a posar en qüestió a la màfia de la dreta a Madrid», ha afegit.

«Quin és el segon problema que tenen amb Podemos?», ha continuat Iglesias, «que és un adversari ideològic i de classe. Això significa que Podem és capaç de desafiar la ideologia dominant, que diu que no es pot dir explotador a un gran empresari encara que sigui un explotador».

Finalment, Iglesias ha parafrasejat a l'actual secretària general de Podemos, Ione Belarra, qui va dir que «nosaltres no som aquí simplement per a dir coses molt d'esquerres, estem per a fer-les, no només responem als vostres companys del PSOE que diuen que l'habitatge és un bé de mercat com deia Ábalos, som aquí per a tirar endavant una Llei d'Habitatge que posa en el centre el principal conflicte de classe de la nostra època, perquè l'habitatge posa als que només tenen un salari per a pagar una hipoteca o un lloguer, enfront d'una minoria de privilegiats que són bàsicament bancs o fons d'inversió que només tenen la seva propietat per a fer-se rics de manera improductiva a costa del conjunt del país, i això, a Espanya, amb corresponsabilitats de govern, només ho diu Podemos». «La dreta està obsessionada amb picar a Podemos, i per això aquest 28 de maig el vot a Podemos és un missatge clar a la dreta madrilenya: no ens imposareu al conjunt de l'Estat el que vosaltres sou», ha sentenciat.

Antònia Jover, qui en la seva intervenció ha recordat que la seva implicació en política i concretament en Podemos va ser arran de la valentia mostrada per Pablo Iglesias quan encara no existia la formació, ha valorat el fet que Unides Podem hagi format part per primera vegada en la història del Govern de les Balears. «Hem gestionat una vicepresidència i dues àrees que s'han mostrat essencials no només per a la recuperació econòmica, sinó també per a la protecció del medi ambient i, sobretot, en protecció de les persones». «Fa quatre anys vam agafar la conselleria de transició energètica, una àrea amb la qual les Balears tenia un deute històric, ja que no havia acabat d'apostar per les energies renovables, on estàvem a la cua d'Europa, i quatre anys després, la pròpia Unió Europa ens posa com a exemple per la nostra gestió. Això fa quatre anys era inimaginable. Algú creu que sense Unides Podem en el govern això hagués estat possible?», ha manifestat la candidata.

Jover, a més, ha posat el focus en l'aposta que ha fet la formació per la indústria. «Sabíem que el futur de les Balears passava per una economia més diversificada. En els últims anys el pes de la indústria de les Balears ha crescut més d'un 20%, és a dir, que malgrat la pandèmia, hem aconseguit créixer en un sector que no és el turístic. I què dir de l'agricultura? Gràcies a la nostra gestió hem aconseguit que la Política Agrària Comuna (PAC) reconegui la insularitat i que el sector tingui futur gràcies a la incorporació de persones joves, especialment dones», ha assegurat.

Finalment, Jover ha retret l'actitud que té el PP amb els treballadors i treballadores de les nostres illes: «Algú pensa realment que sense Unides Podem en el govern les Kellys no haguessin vist reconegut bona part de les seves demandes? Alguns creuen que millorar les seves condicions laborals són una ximpleria, però nosaltres hem advocat per recuperar drets laborals i millorar les condicions de treball de la nostra gent».

A l'acte també hi han intervengut Lucía Muñoz, candidata d'Unides Podem a la batlia de Palma; Iván Sevillano, candidat a la presidència del Consell de Mallorca, i Juanjo Martínez, coordinador d'EUIB.