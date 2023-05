Vuitanta independentistes signen un manifest demanant el vot per MÉS per Mallorca

«Nosaltres, persones de Mallorca a favor de la plena sobirania i, per tant, independentistes, manifestam el suport a les candidatures de MÉS per Mallorca per les eleccions de dia 28 de maig i demanam públicament el vot per aquest partit». Així comença el manifest 'La independència va a MÉS', un escrit signat per més de vuitanta ciutadans de Mallorca que aquest dissabte ha estat lliurat a Lluís Apesteguia per part de quatre representants dels adherits: David Pujol, Caterina Canyelles, Antoni Torrens i Joana Catany.

Per la seva banda, el cap de llista de MÉS ha agraït el suport i ha assegurat que assolir les màximes quotes d'autogovern no és només una voluntat de molts sinó «una necessitat i una qüestió de dignitat». Segons el candidat a la presidència del Govern, «cal establir un nou estatus polític per a les Illes Balears, basat en la bilateralitat amb l'Estat». En aquest sentit, Apesteguia ha considerat que «és necessari que les Balears assumeixin les competències completes en costes i litoral, ports i aeroports, política laboral, fiscalitat, energia o relacions directes amb la Unió Europea, entre d'altres, perquè només així es podrà dur a terme el canvi de model econòmic, social i ecològic que aquest país necessita».

A més, i segons Apesteguia, «les institucions de les Balears no tenen pràcticament capacitat de prendre decisions potents que puguin influir, per exemple, en la nostra economia». «Quan parlam de sobirania no parlam només de sobirania política, sinó fiscal, alimentària, energètica i de treure'ns de damunt una monarquia anacrònica, casposa i corrupta», ha conclòs el candidat.

Tot seguit dBalears reprodueix el manifest independentista de suport a MÉS:

«La independència va a MÉS

Nosaltres, persones de Mallorca a favor de la plena sobirania i, per tant, independentistes, manifestam el suport a les candidatures de MÉS per Mallorca per les eleccions de dia 28 de maig i demanam públicament el vot per aquest partit. No fa gaire anys la idea d'una república independent era una opció ben minoritària dins la societat mallorquina. Avui encara no és hegemònica, però hi ha estudis que ja xifren en més de cent mil aquelles persones amb dret a vot a la nostra illa que estan a favor de la independència. És a aquesta gent a qui apel·lam.

Els motius pels quals algú es fa independentista són tan diversos com diversa és la societat. Per exemple pel continuat drenatge fiscal a què ens veim sotmesos, governi qui governi a Madrid, quan prop de la meitat dels impostos recaptats a les Balears, més de quatre mil milions d'euros anuals, no retornen ni amb inversions, ni serveis, ni pensions; o pel continuat maltractament a què són sotmeses la llengua i cultura catalanes per part de l'administració espanyola; o per una monarquia borbònica corrupta i uns poders de l'Estat poc democràtics, entre moltes altres. Unes motivacions que a més de ser diverses són ben vigents avui en dia.

La independència ja no respon només a un ideal romàntic, ha de ser sobretot una eina per viure millor, una eina per dur a terme polítiques en favor d'una societat més justa i una terra més pròspera i sostenible. MÉS per Mallorca treballa en el dia a dia per assolir un veritable autogovern i a la vegada té com a horitzó final, tal com resen els seus Estatuts, la consecució d'una república independent. És per això mateix, des de la feina del dia a dia i sense perdre mai de vista l'horitzó, que demanam com independentistes el vot per les candidatures de MÉS per Mallorca a les eleccions de dia 28.

Mallorca, maig de 2023».