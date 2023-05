Melià: «El vot a El Pi servirà per moderar els extrems i per defensar Mallorca i les Illes Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat l’acte central de campanya aquest divendres a la sala de congressos de l’Hipotels Platja de Palma. El candidat de la formació al Govern de les Illes Balears, Josep Melià, ha iniciat el seu discurs assegurant que en aquestes eleccions El Pi «serà decisiu per conformar futurs governs, per moderar els extrems i per defensar Mallorca i les Illes Balears per davant de tot».

«Som la millora vacuna contra els extremismes i contra el prohibicionisme empipador de l’esquerra. En aquestes pròximes eleccions hi ha dues opcions, que El Pi sigui qui condiciona, moderi, pivoti les polítiques dels pròxims quatre anys, o que siguin els populismes d’esquerres o de dretes els que ho facin», ha declarat Melià.

«El Pi és una eina política d’amor a Mallorca i les Illes Balears. De de la moderació, centralitat i tranquil·litat impulsarem les nostres polítiques. Volem un millor finançament, som els que més pagam i manco rebem, volem un règim especial que compensi de bon de veres la insularitat, volem les competències de ports, aeroports, justícia, volem avançar en autogovern, volem una millora sanitat, educació, volem en definitiva millorar la vida de totes les persones d’aquesta terra», ha finalitzat el candidat al Govern.

Així mateix, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha indicat que des de la institució insular impulsarà «una política de quilòmetre zero, de proximitat, de tu a tu. Faré el que estic acostumat a fer com a batle del meu estimat poble, escoltar, escoltar, i tornar a escoltar a tots els mallorquins i mallorquines. Estam aquí per servir, per estar al costat dels nostres veïnats i veïnades, a peu de carrer, escoltant les propostes i reclamacions de la nostra gent».

Salas ha assegurat que farà «feina de valent» per a millorar la mobilitat a Mallorca: «Les receptes que ha impulsat el pacte durant aquesta legislatura han estat fallides, eliminarem el carril Bus-Vao i augmentarem a 100 km/h la velocitat a la via de cintura, durem un millor manteniment de la xarxa de carreteres secundàries, farem una ITV a Porreres per fer més àgil la revisió de vehicles. En definitiva, posarem solucions a damunt la taula per millora la mobilitat a Mallorca».

El candidat a Cort, Carles Cabrera, ha començat la seva intervenció assegurant que «som els mallorquins que hem tornat per governar ca nostra. Durant aquesta legislatura hem vist com el pacte de Cort ha fet aigües de per tot, i que ha botat de crisi en crisi. Una formació com El Pi durà la tranquil·litat i el seny a l’Ajuntament de Palma».

«A Palma fa falta un canvi, la ciutat està més bruta i descuidada que mai, volem retornar l’essència a Palma, una ciutat neta, segura, dinàmica, activa. Estam convençuts que els veïnats i veïnades de Palma ens donaran l’oportunitat d’entrar a l’Ajuntament i poder aplicar bona part del nostre programa de Govern, centrat en més neteja, més seguretat i més agilitat administrativa», ha finalitzat.

Per acabar amb l’acte, el president de la formació, Tolo Gili, ha demanat a tots els assistents la confiança en el projecte d’El Pi: «Som el vot útil, el vot centrat, moderat, som el vot del canvi, del canvi tranquil, per acabar amb les polítiques fallides dels darreres vuit anys».