Sa Unió proposa una estratègia per a atreure i fidelizar metges a Formentera

La presidenta del PP balear i candidata al Govern, Marga Prohens, ha anunciat aquest divendres, a Formentera que, en cas d'arribar a l'executiu autonòmic, posarà en marxa una Estratègia de Captació i Fidelització de Metges a mitjà i llarg termini. L’objectiu és compensar la triple insularitat i passarà per millorar els condicions, portar traves i per complir la declaració de zona de difícil cobertura per a totes els plaus de l'illa.

Acompanyada pel candidat de Sa Unió al Consell de Formentera i al Parlament balear, Llorenç Córdoba, Prohens també ha anunciat una nova deducció de l'Impost de Renda sobre els Personis Físiques (IRPF) per als qui ocupin aquestes llocs de difícil cobertura. Alhora, s'ha compromès a donar solucions en matèria d'habitatge, col·laborant amb la iniciativa privada, mitjançant promocions de 'build to rent', lloguer a preu taxat per a professionals sanitaris, docents i agents dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

La presidenta del PP balear i candidata al Govern ha lamentat que Eivissa i Formentera han estat les «grans oblidades del govern de Francina Armengol i, en el cas de Formentera, no sols ha estat la gran oblidada, sinó que, a l'hora de defensar els interessos de l'illa, Armengol s'ha posat de perfil». «No sols no ha aixecat la veu contra Sánchez, sinó que, fa dos mesos, Armengol votava en contra de donar suport als recursos d'Eivissa i Formentera contra el reglament de Costas del Govern de Pedro Sánchez», ha reiterat.