Unides Podem es reivindica com «l'única garantia perquè el camp continuï avançant»

La formació Unides Podem ha assegurat aquest dijous que és «l'única garantia de continuar avançant i transformant el sector primari i agroalimentari», durant unes visites que han dut a terme a diferents explotacions de Menorca.

La candidata de Podemos a la presidència del Govern, Antònia Jover, ha deixat clar que les propostes i persones que presenta la coalició per a aquestes eleccions «són les més valentes i les més útils per al sector i sap que arribaran on altres partits no s'atreveixen».

En aquest sentit, Jover ha volgut recordar les fites aconseguides «gràcies a l'obstinació i valentia d'Unides Podem», com la negociació de la nova PAC, que per primera vegada en la història reconeix la insularitat, o com la devolució, per primera vegada en la història també, del patrimoni de les cambres agràries.

La candidata ha assegurat que «el 28 de maig, l'única garantia que el camp continuï avançant i no retrocedeixi a les Illes, és votar a Unides Podem i que estiguem fortes en tots els governs».

Pel que fa a les mesures proposades per al sector, el candidat al Parlament Fernando Fernández ha anunciat que des de la formació volen invertir 30 milions d'euros en un pla per a modernitzar les explotacions ramaderes de les Illes, «del qual es veurà molt beneficiada Menorca».

Aquesta mesura, segons ha explicat Fernández, s'emmarca en un pla més ampli per a revitalitzar el sector ramader: «és vital perquè s'aprofiti tot el potencial de les excel·lents vaques que tenim a Menorca, així com per a facilitar el treball i que pugi la renda dels ramaders».

El candidat al Parlament també ha assegurat que, si repeteixen govern autonòmic, està previst un tercer pla Provilac l'any 2024 i el desenvolupament de l'Agència Balear del Regadiu, que duria a terme a l'illa el projecte ja iniciat de la nova bassa de reg amb aigües regenerades a Sant Lluís.

Amb tot, tant Cristina Gómez, candidata al Parlament per Menorca, com Nati Benejam, candidata a presidir el Consell Insular de Menorca, han posat damunt la taula la proposta d'establir convenis específics amb els titulars de tots els escorxadors de les illes per a invertir en la seva millora, adaptació i modernització.