MÉS es compromet a impulsar la creació cultural en català i a crear l’Institut de Cultura de Mallorca

MÉS per Mallorca ha defensat aquest dijous la necessitat de donar suport a la creació cultural en català. En aquest sentit, els ecosobiranistes han anunciat la creació de l’Institut de Cultura de Mallorca, impulsant el Consell com a vertader director de la política cultural de l’illa.

Segons el candidat a la presidència del Consell, Jaume Alzamora, que ha estat acompanyat per la vicepresidenta insular i consellera de Cultura, Bel Busquets, «la cultura forma una part essencial de la vida de les persones, és font de coneixement, crítica i identitat i, per això, és un pilar fonamental d’una societat democràtica i avançada». A més, ha apuntat que MÉS ha fet costat al sector des de les institucions i s’ha refermat el compromís amb la cultura.

En aquest sentit, Alzamora ha recordat algunes fites com convertir el Teatre Principal de Palma en un centre catalitzador de cultura, amb propostes diverses i arriscades, amb la signatura del primer conveni col·lectiu dels seus treballadors o la liquidació del deute històric; com l’augment, any rere any de totes les ajudes al sector cultural, amb la dotació de més recursos econòmics a la Fundació Mallorca Literària o la inauguració d’un nou centre de poesia a Santanyí – Casa Blai Bonet –; o com la posada en marxa de l'Inventari de patrimoni cultural immaterial de Mallorca; entre d’altres.

Amb tot, MÉS per Mallorca vol «continuar en aquest camí» amb tres propostes centrals. En primer lloc, els ecosobiranistes volen fomentar la presència de creadors i continguts culturals de Mallorca a les plataformes digitals i mitjans de comunicació audiovisuals en català, tot afavorint les coproduccions i la recepció mútua de les produccions culturals i ampliant així l’espai audiovisual comú. En segon lloc, crearan l’Institut de Cultura de Mallorca, un ens públic per a la gestió àgil de circuits i programes culturals al Consell de Mallorca. I finalment, volen fer del Consell el vertader director de la política cultural de l’illa.

Segons Alzamora, «cal generar accions de promoció i estímul adreçades als creadors contemporanis i la seva producció perquè no perdin l’oportunitat d'expressar la seva creativitat i fer la seva aportació al patrimoni i la cultura de les Illes Balears». A més, ha destacat que «és especialment necessari reforçar l’espai de creació cultural comú entre les terres de parla catalana, la situació d’emergència lingüística fa més necessària que mai la complicitat entre els territoris que compartim llengua i cultura pròpies».